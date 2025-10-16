El presidente del IESS denuncia el uso de certificados falsos de VIH para evadir la justicia

Edgar José Lama, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ministerio-salud-compra-medicamentos-emergencia-ecuador-MB10229713 target=_blank>IESS</a></b>), denunció ante el Consejo de la Judicatura el uso de <b>certificados falsos de VIH</b>, por parte de<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministro-salud-compras-medicinas-ecuador-GG10252235 target=_blank></a> <b></b>