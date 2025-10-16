El presidente del IESS denuncia el uso de certificados falsos de VIH para evadir la justicia

Aunque no precisó el número de casos que el IESS detectó, el funcionario adelantó que, junto con las autoridades, se hará un seguimiento meticuloso. Las irregularidades fueron expuestas ante las máximas autoridades de la Judicatura, así como a agentes fiscales.

En un video compartido en las redes oficiales del IESS, el 16 de octubre, Lama señaló que integrantes de grupos delincuenciales han fingido tener VIH y que " médicos corruptos " emitieron los certificados sin ningún análisis ni respaldo. Esto les ha permitido escapar de sus condenas .

Edgar José Lama, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS ), denunció ante el Consejo de la Judicatura el uso de certificados falsos de VIH , por parte de miembros de grupos criminales , para evadir la justicia.

El IESS anunció previamente una firme campaña contra actos de corrupción al interior de la institución.

Una de las primeras acciones fue el despido por parte de Edgar José Lama, el 3 de octubre, de un médico del Hospital General de Manta, luego de constatar que no entregó a un paciente todos los medicamentos recetados. El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Lea también: Un notario de Quito fue detenido cuando viajaba en un bus interprovincial

En la grabación, Lama cuestiona al galeno por qué envió incompleta la receta. El médico respondió que el fármaco estaba agotado, aunque luego admitió que sí había disponibilidad en bodega, pero que no constaba en el sistema porque no se había realizado la descarga correspondiente.

Ante ello, Lama ordenó al profesional hacer el trámite para regularizar la entrega y, de inmediato, anunció su desvinculación, acusándolo de "negligente".