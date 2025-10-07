Gobierno asegura transparencia en millonaria compra de medicamentos e insumos

El proceso de compra de medicamentos y dispositivos médicos ya comenzó. Según el ministro de Salud, Jimmy Martin, será en noviembre cuando los hospitales empiecen a superar la crisis de desabastecimiento. Aunque aún se analizan los montos, el presidente de la República, Daniel Noboa, adelantó que el Gobierno Nacional invertirá alrededor de USD 200 millones en esta compra emergente.

El ministro dijo a Ecuavisa que, para evitar sobreprecios y garantizar calidad, se han impuesto requisitos más estrictos, e incluso no se descarta una veeduría ciudadana para supervisar el proceso.

Según Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el IESS cuentan con herramientas para filtrar a proveedores que previamente han sido denunciados por actos de corrupción.

"La CNA entregó un listado de 174 proveedores que asaltaron al país desde 2018 hasta hace pocos días por USD 240 millones. Con ellos no se puede hacer ninguna compra", indicó Rodas.

Por su parte, Francisco Mora, exdirector general del Seguro de Salud del IESS, señala que el MSP no es el único actor responsable de garantizar la transparencia, y que hay otros organismos fundamentales en la adquisición de medicamentos e insumos.

"El Ministerio puede definir los parámetros, pero al final quien certifica a los proveedores habilitados es el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Si el Sercop autoriza empresas con irregularidades, estas pueden participar”, señaló Mora.

Finalmente, se debe sumar el compromiso estatal de pagar puntualmente a los proveedores, un factor clave para asegurar la entrega a tiempo de insumos y medicamentos, de lo que dependen miles de pacientes en los hospitales públicos.