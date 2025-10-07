Gobierno asegura transparencia en millonaria compra de medicamentos e insumos

El proceso de compra de medicamentos y dispositivos médicos ya comenzó. Según el ministro de Salud, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-salud-iess-determinara-declara-emergencia-compra-medicamentos-EC10120343 target=_blank>Jimmy Martin</a>, </b>será en noviembre cuando los hospitales empiecen a <b>superar la crisis de</b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/compra-medicinas-jimmy-martin-EH10245809 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/ministerio-salud-compra-medicamentos-emergencia-ecuador-MB10229713 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>