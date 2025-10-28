IESS tiene 29 días para abastecer a unidades de fármacos y dispositivos médicos

Al IESS le quedan solo 29 días para cumplir con los plazos establecidos en la emergencia para abastecer sus 105 unidades médicas con fármacos y dispositivos médicos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social destinó USD 96 millones para atender esta emergencia, pero mientras se enfrentan a procesos caídos y otros problemas logísticos, los pacientes siguen enfrentando serias dificultades para que sus tratamientos sean efectivos. Lea: La compra emergente de medicinas inquieta al Consejo Directivo del IESS En el hospital Carlos Andrade Marín de Quito, los pacientes aún deben costear de su propio bolsillo algunos medicamentos e insumos. Uno de ellos, Mauricio, su esposa, está internada por un tumor.

“Nos mandaron a comprar algunos insumos para la cabecita; más o menos se han gastado en esos insumos unos USD 300”.

No es el único caso: varios pacientes reciben indicaciones de comprar medicamentos fuera del hospital debido a la falta de suministro.

“Tuve que comprar porque nos dan una lista, en esa lista está hasta agua”.

En otra unidad del IESS, ubicada en el norte de la ciudad, los pacientes reportan demoras en la atención, con turnos que llegan incluso en tiempos que consideran inconcebibles.

“Una operación que tengo ya llevo tres años y todavía no me han dado los resultados, ni tampoco me han llamado para hacer”.