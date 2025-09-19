MSP, IESS, Isspol e Issfa canalizarán la compra de medicinas para hospitales

La compra centralizada de medicamentos en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-salud-acuerdo-agilizar-compra-medicinas-ND10139985 target=_blank>Ecuador</a></b> se dividirá entre cuatro instituciones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (<b>IESS</b>), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (<b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/compra-emergente-medicinas-inquieta-consejo-directivo-iess-FD10137244 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-salud-iess-determinara-declara-emergencia-compra-medicamentos-EC10120343 target=_blank></a></b>