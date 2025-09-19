Ecuador
MSP, IESS, Isspol e Issfa canalizarán la compra de medicinas para hospitales

Cada institución deberá levantar información sobre su stock de fármacos e insumos, emitir un informe y, en caso de necesidad, iniciar compras por emergencia.

   
La compra centralizada de medicamentos en Ecuador se dividirá entre cuatro instituciones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) deberán asumir la responsabilidad de adquirir los fármacos e insumos para sus respectivas casas de salud.

La medida surge casi un mes después de la instalación del Comité Nacional de Salud Pública, creado con el objetivo de garantizar el abastecimiento de medicinas en los hospitales, pero que hasta ahora no ha logrado concretar ninguna adquisición. Con este cambio, el MSP asegura que el proceso se agilizará.

El acuerdo, que aún no ha sido publicado en el Registro Oficial, dispone que las instituciones que conforman la red pública de salud realicen las gestiones necesarias para acelerar el aprovisionamiento de medicamentos, bienes estratégicos y servicios conexos. Además, deberán evaluar su situación interna para determinar la pertinencia de declarar emergencias institucionales que permitan compras más rápidas.

Fuentes del MSP explicaron a Ecuavisa que, bajo este nuevo esquema, ya no existirá una compra centralizada. Cada institución deberá levantar información sobre su stock de fármacos e insumos, emitir un informe y, en caso de necesidad, iniciar procesos de adquisición por emergencia. La directriz principal es que las compras se realicen con la mayor celeridad posible.

Hasta el momento, el MSP informó que continúa recopilando datos para definir las necesidades específicas y dar inicio a los procesos de contratación.

