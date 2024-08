Actualmente, la niña se encuentra estable, sin embargo, se mantendrá en observación un tiempo más”. La especialista añade que el trabajo del personal médico es fundamental en estos casos, ya que, las picaduras de alacrán no tratadas a tiempo pueden causar incluso la muerte. “Con el tratamiento que recibió, la paciente no va a tener secuelas; nos preocupaba la parte en donde se dio la picadura (pie derecho) pero no se presentaron signos de infecciones secundarias”.

Yoreli Allico, abuela de la paciente, cuenta que la niña presentó náuseas y vómito, taquicardia lo que les preocupó y la llevaron al centro de salud. “Gracias a los doctores nos trajeron al Hospital Pediátrico Baca Ortiz. Acá todos nos dieron excelente atención. Al principio, mi niña estaba decaída, pero después de que le pusieron el medicamento (antiveneno) ya se puso bien e incluso ya pidió comida”.

Las recomendaciones de los especialistas ante un caso de picadura de alacrán es el traslado inmediato a una casa de salud. El MSP actualiza constantemente sus manuales de protocolos de atención de mordeduras de serpientes y picadura de alacrán, dirigidos a los profesionales de la salud, para que el personal sepa qué tipo de animales podrían enfrentar y cuáles serían las características y manifestaciones de los efectos tóxicos que causan.

