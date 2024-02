Tannya Varela: "Yo no he tenido la necesidad de huir del país, ni esconderme"

La excomandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela Coronel, rechazó de forma contundente la información que se ha difundido, en las últimas horas, sobre lo que un informe la vincula con la mafia albanesa. "Soy inocente, gozo de mi presunción de inocencia como derecho fundamental y ejerceré laa defensa de mi buen nombre con rotunda firmeza".

Dijo que se pretende forzar, ante la opinión pública, la idea que la general en servicio pasivo, aprovechándose de su cargo, supuestamente favoreció a organizaciones delictivas y una serie de bajezas adicionales que niega rotunda y categóricamente.

"Rompo ese silencio porque, al parecer, para muchos resulta cómodo que permanezca hermética recibiendo sus acusaciones calumniosas en mi contra", expresó. Desconoce si son reales los hechos a los que se pretende asociarla y eso tarea de las autoridades competentes.

"Jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna ni comandante general ni como civil", acotó.

Dijo que, hasta la fecha, no se ha requerido mi comparecencia en el marco de ninguna investigación. Y si las autoridades le solicitaran su comparecencia, estará presta a hacerlo. "Yo no he tenido la necesidad de huir del país, ni esconderme".

