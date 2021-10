Fiscalía abre investigación previa a comandante general de policía Tanya Varela

En agosto pasado, el presidente Guillermo Lasso cesó a cuatro generales de policía, entre ellos a Víctor Araus, por no cumplir con los requisitos para el ascenso.

La base fue este informe que lo califica con 10,76 puntos sobre 20, tras una evaluación realizada por la Comandante General Tanya Varela y el entonces ministro de Gobierno César Monge, un día antes de que él renunciara a su cargo por su estado de salud.

Araus cree que esa reunión nunca se dio, y presentó una denuncia en contra de Varela, su defensa explica:

"No deslegitimo jamás una reunión por una plataforma digital. Pero yo creo que debe existir un acta con su firma digital, que no existe. No existe el link de una reunión, no existe el número del cual se dio la llamada. Estamos seguros de que esa reunión no se dio y por ende esa información es falsa", afirmó Diego Chimbo, abogado de Araus.

Ahora la general Varela es investigada por la Fiscalía General del Estado, que abrió un expediente por presunta falsificación y uso de documento falso, la comandante será notificada para que ejerza su derecho a la defensa y deberá acudir en los próximos para rendir su versión voluntaria. Por su cargo, Tanya Varela tiene fuero provincial.

También se llama a Víctor Araus para que reconozca su firma y oficialice su denuncia.

Buscamos la reacción de la Comandante General de Policía y estamos a la espera de su respuesta.