Se publicaron fotografías y datos para recibir alguna información. Se informó que existe un video muy sensible en el que se muestra a la mujer “literalmente agonizando” en el piso y que luego de unos días de incertidumbre, el traficante de personas, conocido como pollero en México o coyotero en Ecuador , envió el video de contenido desgarrador. “Ella ya no está con nosotros, ahora está en el cielo”.

Sin embargo, al no tener un cuerpo que confirmase la versión del criminal, los familiares de la mujer en Ecuador no se dieron por vencidos y empezaron a compartir información en redes sociales.

Sus allegados, en Estados Unidos, recibieron mensajes indicando que ciertas personas habían “rescatado” a la mujer agonizante, se curó de las heridas y que ella estaba en camino a EE.UU. Preguntaron en donde querían que sea entregada y saber quien se iba hacer cargo de los “costos del viaje”. A pesar de haber visto el video de su familiar agonizante en el desierto, se confiaron y quedaron en pagar por el “trabajo realizado”.

Solicitaron pruebas de vida, pero no querían fotos porque ya han visto que son fácilmente manipulables. Pidieron un video en el que ella aparezca viva y los estafadores utilizaron inteligencia artificial.

Le puede interesar: Migrantes ecuatorianos al borde de la muerte al cruzar el desierto en la frontera de EE.UU. y México

Con programas de manipulación de imágenes, en Inteligencia artificial, lograron que la migrante apareciera en un video hablando en una grabación. “Hacen hablar a las fotos y sobrepusieron las imágenes de la ecuatoriana (desaparecida) sobre otra mujer que sirvió de modelo”, indicó William Murillo, vocero y cofundador de 1 800 Migrante.

El resultado fue inmediato y los familiares fueron engañados al “ver que estaba viva”. Empezaron a enviar dinero y coordinar el punto de entrega de su familiar dentro de los Estados Unidos. Cuando llegó el día, los transportadores nunca se presentaron al punto acordado. No tienen información de su familiar y fueron víctimas de una estafa por mas de 12 mil dólares.

Esa cantidad se suma a los USD 18 mil que pagaron por el viaje inicial. “Las imágenes pueden ser engañosas para un ojo que no está entrenado, al menos se quedaron con las imágenes, son lo único que tienen porque los coyoteros utilizaron mensajería encriptada, los videos enviados no pudieron ser guardados porque no lo permitía y una vez vistos, desaparecían, se tiene copia de los videos porque los familiares pudieron grabarlos con otro celular desde sus pantallas porque ni siquiera eso tuvieran”, sostuvo Murillo.

Le puede interesar: Migrantes Ecuador: Los peajes que deben pagar por su tránsito irregular hacia Estados Unidos