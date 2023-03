Migrantes Ecuador: Los peajes que deben pagar por su tránsito irregular hacia Estados Unidos

Ecuavisa tuvo acceso a información sobre el costo de los denominados peajes que los migrantes deben pagar durante su tránsito irregular hacia Estados Unidos. Incluso, organismos internacionales recogen denuncias sobre el cobro de supuestos salvoconductos por parte de autoridades migratorias en Nicaragua.

Hasta 20 mil dólares le puede costar a un migrante cruzar Centroamérica de forma irregular con rumbo hacia Estados Unidos. Son número que se calculan tras una investigación levantada por el Ministerio del Interior donde las autoridades confirman que extranjeros y connnacionales deben pagar denominados "peajes" en cada frontera a mafias dedicadas al tráfico ilícito de personas.

Según las autoridades, si una persona sale de Ecuador vía terrestre, el trayecto desde el Puente Internacional de Rumichaca hasta la selva del Darién en Panamá podría costar hasta 300 dólares por cada compatriota. Una vez que llegan a ese territorio deben cancelar 200 dólares más para que alguien lo guíe desde Costa Rica hasta la frontera con Nicaragua.

Allí hay varias opciones de avanzar, la primera es ingresando por vías regulares donde, según denuncias recabadas por medios internacionales y organismos de derechos humanos, las autoridades les exigen un salvoconducto que tienen un costo aproximado de 150 dólares por persona.

Así lo confirma Elvis Valdivieso, un guayaquileño que en diciembre salió del país, cruzó la selva del Darién y llegó hasta Honduras en su desplazamiento irregular, sin embargo, no avanzó hacia Estados Unidos y regresó al país porque se enfermó en el trayecto.

Elvis siguió de forma independiente contratando a traficantes de personas que cobran hasta 500 dólares o más por cada desplazado para evitar controles migratorios.

En el caso de Nicaragua, no hay información pública sobre este cobro porque la Ley de Extranjería menciona un salvoconducto pero no incluye cuál es el costo. Según el viceministro de Seguridad Pública, Freddy Ramos, ellos no poseen dicha información pero no descartan el cobro de algún tipo de tasa por algún tipo de trámite.

Otra opción, según datos de las autoridades es pagar a un coyotero para que traslade en avión a grupos de migrantes a países como Panamá, Nicaragua o El Salvador y desde allí avanzar de forma terrestre a la frontera con México. Esto tiene un costo aproximado de 10 mil dólares, pero varía según el riesgo y los controles fronterizos.

Según datos de esta cartera de estado, durante 2023 casi 280 mil ecuatorianos salieron por las fronteras terrestres de Ecuador, para desplazarse de forma irregular hacia Norteamérica.