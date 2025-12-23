El riesgo del juez Carlos Serrano subió, pero el Ministerio del Interior retiró su custodia

Aunque el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que se retiró la seguridad al juez anticorrupción Carlos Serrano porque su nivel de riesgo había disminuido, los informes policiales muestran lo contrario: el riesgo subió dos puntos y, un mes antes, la misma Policía Nacional había solicitado reforzar su protección.

Al juez Serrano le retiraron la custodia pese a que conocía casos de crimen organizado y narcotráfico. Además, cerca de su oficina fue encontrado un coche bomba y recibió amenazas directas del serbio Jezdimir Srdan durante la audiencia en la que lo declaró culpable.

Consultado sobre este tema, Reimberg señaló: "En el momento en que se retiró la seguridad, que entiendo fue antes del juicio del serbio, fue porque el nivel de riesgo de él había bajado".

Sin embargo, los informes elaborados por la propia Policía dan cuenta de que el nivel de riesgo del juez Serrano aumentó en el último año. En 2024, el riesgo era del 36 % y, como resultado, se dispuso mantener a dos servidores policiales protegiéndolo. El informe más reciente, fechado el 27 de noviembre de este año, elevó el nivel de riesgo al 38 %, pero, pese a ello, se ordenó el retiro de su custodia.

Incluso seis días antes de que se dispusiera el retiro total de la seguridad, uno de los policías que aún lo protegía envió un parte a su superior alertando sobre las amenazas del serbio contra el juez Serrano. En el documento incluyó capturas del video y solicitó cuatro acciones concretas: actualizar el análisis de riesgo personal del juez, reforzar su dispositivo de seguridad, emitir medidas complementarias para evitar posibles atentados y fortalecer la protección en su residencia.

Contrario a estas recomendaciones, el 2 de diciembre se retiró toda la protección al magistrado. Al día siguiente, Serrano solicitó que se le reintegrara su escolta, pero su pedido no fue atendido. Ante esta situación, presentó su renuncia y posteriormente abandonó su despacho y el país para salvaguardar su vida.

El serbio Jezdimir Srdan fue defendido hasta 2024 por Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Además, Srdan es el procesado por el que habría abogado Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, según los audios grabados por el propio juez Carlos Serrano.