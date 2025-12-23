Ecuador
23 dic 2025 , 10:12

En medio del escándalo de Mario Godoy, la Judicatura defiende su depuración judicial

La Judicatura destaca sanciones internas, pero el caso Godoy y los audios difundidos ponen en duda el discurso institucional.

   
  • En medio del escándalo de Mario Godoy, la Judicatura defiende su depuración judicial
    Imagen del pleno del Consejo de la Judicatura. En el centro, el presidente del organismo, Mario Godoy. ( Consejo de la Judicatura )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

En medio del escándalo que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y a su esposa, por presuntas irregularidades en actuaciones judiciales, el organismo sostiene que atraviesa un proceso de "depuración judicial". Según la institución, en lo que va de 2025 han sido destituidos 45 jueces, seis fiscales, dos defensores públicos y otros 48 funcionarios.

Además, el CJ informó que durante este año se han abierto 546 expedientes disciplinarios contra servidores de la Función Judicial.

Por otra parte, este martes 23 de diciembre, el CJ analiza los casos de una fiscal, cuatro abogados, una conjueza de la Corte Nacional, un secretario de la Unidad Judicial de Samborondón, entre otros servidores.

Lea también: El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pedirá licencia para preparar su defensa ante la Asamblea

El Consejo de la Judicatura es un organismo clave para el funcionamiento del sistema de justicia, ya que administra el presupuesto, la infraestructura judicial y activa procesos disciplinarios contra jueces y fiscales. No obstante, no tiene competencia para juzgar ni dictar sentencias.

En los últimos días, la entidad ha concentrado la atención pública tras las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien aseguró haber sido víctima de presuntas amenazas y presiones para fallar a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en un caso de lavado de activos.

La defensa legal de Srdan fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, quien aseguró días atrás que dejó ese y otros casos en noviembre de 2024, cuando contrajo matrimonio con el presidente de la Judicatura.

Srdan, finalmente, fue sentenciado a diez años de prisión el pasado 20 de noviembre, y el juez Serrano formó parte del tribunal que dictó la condena.

Hay grabaciones

Este lunes 22 de diciembre se hicieron públicos audios que revelarían presiones ejercidas por Henry Gaibor, quien se desempeñaba como director del Consejo de la Judicatura en Pichincha hasta ese mismo día. Gaibor es amigo personal y considerado mano derecha de Godoy.

Ecuavisa tuvo acceso a uno de los audios, que corresponde a una conversación entre el juez Serrano y Gaibor. En el diálogo, este último le transmite un mensaje relacionado con la defensa del narcotraficante, insistiendo en que se preste “un poco más de atención” al caso, aunque aclara que no se trata de un pedido directo.

En la grabación se escucha a Gaibor decir: "El pedido como tal no me dijeron así o asado, en lo absoluto", a lo que Serrano responde que entiende. Gaibor añade que se trata de "un caso muy particular" y que la persona procesada "podría delatar quién habría contaminado", insistiendo en que su rol era únicamente "pasar el mensaje". El juez, por su parte, responde que resolverá conforme a la ley.

Revise además: Audios complican al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, y su entorno

Adicionalmente, Serrano grabó otras dos llamadas de una funcionaria de la Judicatura, quien le insistía en que acudiera al despacho de Henry Gaibor.

Ante estas revelaciones, Mario Godoy ha sido convocado por la Asamblea Nacional para que brinde explicaciones sobre el caso. El presidente del Consejo de la Judicatura solicitó licencia para preparar su comparecencia.

Temas
consejo de la judicatura
Mario Godoy
Carlos Serrano
Dolores Vintimilla
Henry Gaibor
Noticias
Recomendadas