22 dic 2025 , 10:58

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pedirá licencia para preparar su defensa ante la Asamblea

El funcionario debe comparecer ante la Asamblea Nacional antes de fin de año.

   
    Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. ( API )
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, solicitará licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional. El funcionario deberá informar sobre presuntas irregularidades en actuaciones judiciales, así como sobre otros asuntos relacionados con el ejercicio de sus competencias y responsabilidades institucionales.

En un comunicado difundido este lunes 22 de diciembre, Godoy señaló que enfrenta un ataque contra él y su familia. "Me defenderé con la verdad", indicó.

El presidente del CJ deberá acudir al Parlamento antes de fin de año. Esta intervención interrumpirá el receso legislativo, que inició este lunes y se extenderá hasta el 5 de enero.

La decisión de llamar a Godoy al Pleno de la Asamblea se adoptó con base en la moción presentada por el legislador Andrés Castillo (ADN), quien recordó que solicitó información al presidente de la Judicatura respecto de la situación jurídica laboral del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presuntas amenazas.

Las amenazas estarían supuestamente relacionadas con un caso de narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. El serbio fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos el pasado 20 de noviembre y el juez Serrano formó parte del tribunal.

En medio de este escándalo, el Consejo de la Judicatura también emitió un comunicado. En este solicita la renuncia del director del CJ en Pichincha, Henry Gaibor, y asegura que el organismo con sus actividades.

Pedido de renuncia a Henry Gaibor

Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco y Magaly Ruiz suscribieron un comunicado hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, en el que piden la renuncia del director provincial del CJ, en Pichincha, Henry Gaibor.

Esto, a raíz de la difusión de audios con supuestas presiones a un juez anticorrupción dentro de un caso de narcotráfico en el que se procesó a un hombre de Serbia (Europa).

"Una vez que trascendió la noticia, el Pleno actuó de manera inmediata solicitando poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los hechos, para que se inicien las investigaciones correspondientes", señala el comunicado.

Asimismo, ante la solicitud de licencia de Godoy, el Pleno continuará con sus actividades para evitar que los trámites prescriban. Ante eso, "el Consejo de la Judicatura seguirá trabajando de manera regular".

