Política
21 dic 2025 , 17:38

Legisladores aprobaron que Mario Godoy comparezca en la Asamblea por denuncia de juez

Con el voto de casi todos los asambleístas, el Legislativo aprobó que Mario Godoy sea convocado para que explique ante el pleno el caso del juez Carlos Serrano, quien renunció tras que se le retirara su seguridad después de ser amenazado.

   
    Foto de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareciendo en la Asamblea Nacional.( Asamblea Nacional )
142 de 143 asambleístas presentes aprobaron este domingo que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparezca presencialmente que informe sobre presuntas irregularidades en la justicia, como el caso del juez Carlos Serrano.

La resolución señala que Godoy deberá acudir ante el pleno de la Asamblea Nacional en el término de ocho días, pero también señala que, de ser necesario para instalarse esta diligencia, se suspenderá la vacancia legislativa, la cual iniciará mañana lunes 22 de diciembre.

Le puede interesar: Ausencia de juez impidió instalación de audiencia contra alias Fede que se transmitía por Youtube

Carlos Serrano, quien formó parte de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, dejó de trabajar como juez después que se le retirara la protección de la Policía tras ser amenazado por Jezdimir Srdan, un narco serbio, después que él lo sentenciara por lavado de activos.

Serrano indicó que un alto funcionario de la Judicatura lo presionó para que declare inocente al criminal extranjero. Quiso renunciar, pero la entidad no aceptó su renuncia alegando que tenía adjudicado casos de conmoción social.

Entre ellos está el caso Triple A, donde está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que originalmente iba a tener su audiencia de juicio en enero, pero fue adelantada para el 24 de diciembre.

Lea también: La Judicatura analizará el caso de Ivonne Núñez, señalada por error inexcusable

La denuncia de Serrano cobró más polémica porque se descubrió que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue abogada de Srdan. Ella dijo que solo lo patrocinó en la investigación previa, no durante el juicio.

La Asamblea Nacional también dispuso que la Comisión de Justicia inicie un proceso de fiscalización y seguimiento en torno a los retos de conocimiento público de la Judicatura.

Temas
amenazas
consejo de la judicatura
denuncias
juez anticorrupción
Mario Godoy
Ecuador
Noticias
