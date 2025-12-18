Política
18 dic 2025 , 18:48

La Judicatura analizará el caso de Ivonne Núñez, señalada por error inexcusable

La Corte Constitucional señaló que Núñez cometió error inexcusable. Ella, por su parte, dice que todo se trata de cálculo político.

   
  • La Judicatura analizará el caso de Ivonne Núñez, señalada por error inexcusable
    Quito, martes 30 de julio de 2024. Ivonne Núñez en el Pleno de la Asamblea Nacional( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo a Ivonne Núñez, actual jueza de Guayas y exministra de Trabajo en el Gobierno de Daniel Noboa.

La Judicatura evaluará si sanciona o destituye a Núñez del cargo de magistrada, después de que la Corte Constitucional determinara que cometió error inexcusable en una acción extraordinaria de protección en 2021.

LEA: Ivonne Núñez podría ser destituida de su cargo de jueza tras fallo de la Corte Constitucional

La Corte determinó que Núñez y otro juez, Francisco Morales, favorecieron a una empresa privada de transportes en detrimento de la Empresa Pública Correos del Ecuador.

Por su parte, Núñez considera que el pronunciamiento de la Corte Constitucional responde a un mensaje político.

"Es un mensaje directo y político al presidente Daniel Noboa. Si lo podemos hacer con ella, que fue tu ministra del Trabajo, podemos hacerlo contigo. Están engranando toda una estrategia para buscar el incumplimiento de funciones del presidente de la República", afirmó.

LEA: Ivonne Núñez concluye sus funciones como ministra de Trabajo

Temas
consejo de la judicatura
Jueza
Corte Constitucional
error inexcusable
Ivonne Núñez
Ecuador
Noticias
Recomendadas