15 dic 2025 , 13:19

Ivonne Núñez podría ser destituida de su cargo de jueza tras fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional determinó que la jueza y ex ministra del Trabajo incurrió en una infracción gravísima al desnaturalizar una acción de protección.

   
Jacqueline Rodas
La exministra del Trabajo del Gobierno de Daniel Noboa y jueza de la Corte Provincial del Guayas, Ivonne Núñez, podría ser destituida luego de que la Corte Constitucional (CC) determinara que cometió un error inexcusable al conceder una acción de protección en un caso que benefició a una empresa privada, en perjuicio del Estado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados de la CC, quienes concluyeron que Núñez y otro juez, Francisco Morales, incurrieron en una infracción gravísima al otorgar una acción de protección en un proceso que no estaba relacionado con la defensa de derechos constitucionales de una víctima, sino con una disputa de carácter económico.

Según el fallo, los jueces desnaturalizaron el uso de la acción de protección al aplicarla en un litigio patrimonial entre una empresa privada y la Empresa Pública Correos del Ecuador, lo que generó un perjuicio económico para el Estado. Para la Corte, esta actuación configura un error inexcusable que amerita sanciones.

Ivonne Núñez rechazó el pronunciamiento y aseguró que se trata de un tema político. "Es un mensaje directo y político al presidente Daniel Noboa. Si lo podemos hacer con ella, que fue tu ministra del Trabajo, podemos hacerlo contigo. Están engranando toda una estrategia para buscar el incumplimiento de funciones del presidente de la República", afirmó.

La jueza vinculó este caso con las sentencias de la Corte Constitucional que ordenaron al primer mandatario avanzar en la explotación petrolera en el Yasuní y conformar una comisión interinstitucional de seguridad, decisiones que, según señaló, no han sido cumplidas.

La declaratoria de error inexcusable no implica de forma automática la destitución de Núñez, pero abre la puerta a esa posibilidad. El expediente será remitido al Consejo de la Judicatura, organismo que deberá iniciar un proceso disciplinario para determinar las sanciones correspondientes.

