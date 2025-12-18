Ausencia de juez impidió instalación de audiencia contra alias Fede que se transmitía por Youtube

Este jueves 18 de diciembre se suspendió la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso por delincuencia organizada contra el cabecilla criminal alias Fede, por su fuga de la Penitenciaría del Litoral ocurrida en junio pasado.

La diligencia no pudo ser instalada porque el juez Jairo García no pudo unirse a la sala, alegando problemas de conexión. Días antes, el magistrado había solicitado que se transmita la audiencia por Youtube para que la ciudadanía conozca su resolución.

Ante su ausencia, aún no se conoce si llama a juicio a alias Fede, a 19 militares, dos agentes del SNAI, un médico y un reo o si los dejará libres de cargos.

Este caso penal inició apenas trascendiera la fuga del caudillo criminal de la banda Las Águilas, una facción de Los Choneros.

La defensa de los militares apuntan que la Fiscalía cometió un error al imputarlos del delito de delincuencia organizada, pues esta conducta consiste en planificar o ejecutar un ilícito que a su vez está penado con más de cinco años de cárcel, cuando evadir o fugarse de una prisión se castiga con hasta tres años de cárcel. Así buscan quedar sobreseídos de la causa y que su inocencia sea ratificada.

En octubre, después que fuese recapturado en Colombia y rindiera versión en la Fiscalía, se armó una segunda causa con 12 detenidos cuyo rol en la evasión carcelaria están claramente identificadas.

Por el momento se desconoce la nueva fecha para la audiencia.