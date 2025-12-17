Seguridad
17 dic 2025 , 16:41

Audiencia de alias Fede por fuga de la Penitenciaría del Litoral se transmitirá por Youtube

Un juez dispuso que se transmita públicamente su resolución dentro del caso en el que se investiga delincuencia organizada por la fuga de alias Fede, quien fue recapturado en octubre.

   
    Imagen de alias Fede en Guayaquil tras ser expulsado de Colombia, después de ser recapturado en el mes de octubre de 2025.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
El juez Jairo García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dispuso que se transmita por Youtube su resolución dentro de un proceso penal contra Federico Gómez Quinde, alias Fede, el cabecilla de Los Choneros que fue recapturado en Colombia en el mes de octubre de 2025.

El magistrado está a cargo de una causa que inició la Fiscalía General por el delito de delincuencia organizada ante la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral en junio pasado. Allí también están procesados 19 militares, dos agentes del SNAI, un médico - quienes se defienden en libertad- y otro reo.

Le puede interesar: Alias Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral con un uniforme militar, confirmó el ministro John Reimberg

El caso está en la etapa de preparatoria y evaluatoria de juicio y se realizará a las 17:00 este jueves 18 de diciembre y se transmitirá en un canal de Youtube. Así se conocerá si llama a juicio o libera a los procesados de este caso.

También ofició a la Coordinadora Provincial de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura para que publique la convocatoria de la presente audiencia en las redes sociales institucionales a fin de que la ciudadanía pueda conectarse a conocer su decisión.

La defensa de los militares apuntan que la Fiscalía cometió un error al imputarlos del delito de delincuencia organizada, pues esta conducta consiste en planificar o ejecutar un ilícito que a su vez está penado con más de cinco años de cárcel, cuando evadir o fugarse de una prisión se castiga con hasta tres años de cárcel. Así buscan quedar sobreseídos de la causa y que su inocencia sea ratificada.

El 24 de octubre, la Fiscalía General inició un segundo caso por la fuga de alias Fede en donde detuvieron junto a la Policía a dos militares de la Armada, seis agentes penitenciarios y cuatro reos, bajo la formulación del delito de asociación ilícita.

Lea también: FOTOS: Alias Fede detalló cómo escapó de la Penitenciaría del Litoral con ayuda militar

Esas aprehensiones se produjeron tres días después que alias Fede rindiera versión al Ministerio Público, donde detalló cómo logró salir del complejo carcelario de Guayaquil.

En la rueda de prensa sobre ese operativo, John Reimberg, ministro del Interior, indicó que Gómez Quinde usó otra identidad, que tuvo ayuda de un funcionario de la cárcel para llegar al policlínico y que allí recibió un uniforme para vestirse de militar con el objetivo de evadir las seguridades del predio y finalmente huir en una camioneta blanca.

También describió los roles que habrían tenido los detenidos sobre esa fuga, cosa que no ocurrió con los que fueron arrestados en el primer caso.

