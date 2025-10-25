Seguridad
Prisión preventiva para 10 procesados por la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral

Los investigan por presunta asociación ilícita. A otras dos personas les dictaron medidas de presentación semanal, informó la Fiscalía General.

   
    Los procesados que fueron apresados durante el operativo. ( Cortesía de la Fiscalía )
Un juez de Garantías Penales dio prisión preventiva a 10 personas y medidas de presentación semanal para otras dos, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Esto porque aparentemente participaron en la fuga de alias Fede, cabecilla criminal del grupo Los Águilas, en la Penitenciaría del Litoral, en junio pasado.

Las detenciones, realizadas dentro del Operativo Cacería, se dan después que alias Fede, quien se llama Rolando Federico Gómez Quinde y que fue recapturado en Colombia a inicios de octubre, rindiera su versión en la Fiscalía General del Estado hace tres días.

Doce personas fueron detenidas en total, incluidos dos militares en servicio activo, cinco guías penitenciarios, un funcionario del SNAI y cuatro privados de libertad, recluidos en la Penitenciaría. Los allanamientos se ejecuraron en Guayaquil y Quito.

Alias Fede está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El ministro del Interior, John Reimberg, ha informado que buscarán la extradición de alias ‘Fede' hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico y crimen transnacional.

