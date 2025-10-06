Alias Fede y dos funcionarios del SNAI fueron vinculados tras la fuga del cabecilla en Guayaquil

La diligencia se realizó la mañana del lunes 6 de octubre de 2025. Fue vía telemática y alias Fede se conectó desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde fue trasladado tras su recaptura en Medellín, Colombia.

En una audiencia que duró aproximadamente dos horas, alias Fede y dos funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) fueron vinculados en un caso de delincuencia organizada. La investigación fiscal comenzó en junio, luego de la fuga del cabecilla de Los Águilas de la Penitenciaría del Litoral.

Lea más: 7 000 privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral fueron reubicados.

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía, de presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país para los funcionarios del SNAI. Uno de ellos, según los documentos que revisó Ecuavisa.com tras la fuga del capo, habría enviado un correo solicitando la salida de cinco reos del pabellón 12 hacia el policlínico.

Mientras que Rolando Gómez Quinde deberá cumplir prisión preventiva por este caso.

Fede escapó en junio de 2025 con uniforme militar. Salió después de presuntamente suplantar la identidad de otro reo para ir al policlínico. Por este caso, 19 militares y dos guías del SNAI fueron procesados por evasión.

Los soldados están fuera de la cárcel luego de que su defensa apeló a la prisión preventiva.

Revise: Pareja reportada como desaparecida fue hallada muerta tres días después en Manabí.