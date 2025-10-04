Seguridad
Alias Fede arribó a Ecuador tras expulsión de Colombia y fue trasladado a La Roca

El cabecilla de Los Águilas se encontraba prófugo desde el 21 de junio, cuando se fugó de la Penitenciaría del Litoral vestido con un uniforme militar

   
    Guayaquil, sábado 04 de octubre 2025: En rueda de prensa, la Policí­a Nacional, brinda detalles sobre la captura de alias "Fede" objetivo de alto valor, detenido en Colombia.( API )
En el video se observa el momento exacto en el que alias Fede llegó a Ecuador.

El cabecilla criminal Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, arrribó este sábado a Ecuador a la Comandancia de Aeropolicial en Guayaquil, luego de haber sido expulsado de Colombia. Gómez fue capturado en Medellín, luego de permanecer más de tres meses prófugo desde su fuga de la Penitenciaría del Litoral.

Lea: Alias Fede enfrentará un proceso penal por su fuga de la Penitenciaría del Litoral, cuando regrese a Ecuador

Fede, líder de Los Águilas, una facción de Los Choneros, fue entregado por las autoridades colombianas a sus pares ecuatorianos y llevado a Ecuador en un avión de la Policía ecuatoriana que aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil en la madru

Desde el aeropuerto fue trasladado bajo un fuerte despliegue policial a La Roca, cárcel de máxima seguridad, reservada para los delincuentes más peligrosos del país, en la que también estuvo recientemente el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, hasta que fue extraditado a Estados Unidos.

El cabecilla de Los Águilas se encontraba prófugo desde el 21 de junio, cuando se fugó de la Penitenciaría del Litoral vestido con un uniforme militar que presuntamente consiguió con la complicidad del personal de seguridad de la prisión.

Por ese motivo fueron procesadas por la Fiscalía un total de 22 personas, entre ellos 19 militares, por supuestamente haber facilitado la fuga de Fede, que estaba en prisión preventiva desde finales de enero, cuando fue detenido en un operativo donde se le encontraron fusiles de asalto, balas de grueso calibre y drogas.

La fuga de Fede, calificada como una "traición" por parte del presidente Daniel Noboa, se dio pocas semanas después de la recapturado de Fito, el madamás de Los Choneros, quien fue hallado en un búnker subterráneo de una población cercana a Manta, tras año y medio prófugo desde que también protagonizase una sonasa fuga desde la Cárcel Regional de Guayaquil.

Lea: Alias Fede, cabecilla de Los Águilas que se fugó de la Penitenciaría, fue recapturado en Medellín

El Gobierno llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de dólares a quien diese información que facilitase su recaptura.

Posible extradición a Estados Unidos

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confió el viernes en que alias Fede pueda ser extraditado a Estados Unidos de la misma forma que se hizo con Fito, cuando se convirtió en el primer ecuatoriano en ser entregado a la Justicia estadounidense desde que recientemente se eliminase esa prohibición en la Constitución.

En una comparecencia ante la prensa, el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Pablo Dávila, explicó que la pista que "resultó determinante" para la recaptura de Fede fueron los movimientos migratorios de su cuñada, María Belén Mendoza Andrade, quien "se desplazó varias veces a Colombia donde fue utilizada como un nexo de contacto".

Fede fue sorprendido por la Policía colombiana en una operación encubierta en un edificio de Medellín, donde en un primer momento el cabecilla criminal presentó una cédula de identificación ecuatoriana falsa para confundir a los agentes.

"La operación fue desarrollada en coordinación entre la Policía Nacional de Ecuador y el bloque de búsqueda de Colombia y la Armada colombiana, articulando inteligencia sobre su entorno familiar, domicilios y movimientos migratorios", dijo Dávila.

El comandante enfatizó en que Fede tiene "un historial delictivo de asesinato, tráfico de drogas y armas y asociación ilícita".

