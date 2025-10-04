Alias Fede arribó a Ecuador tras expulsión de Colombia y fue trasladado a La Roca

En el video se observa el momento exacto en el que alias Fede llegó a Ecuador.

El cabecilla criminal Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, arrribó este sábado a Ecuador a la Comandancia de Aeropolicial en Guayaquil, luego de haber sido expulsado de Colombia. Gómez fue capturado en Medellín, luego de permanecer más de tres meses prófugo desde su fuga de la Penitenciaría del Litoral.

Fede, líder de Los Águilas, una facción de Los Choneros, fue entregado por las autoridades colombianas a sus pares ecuatorianos y llevado a Ecuador en un avión de la Policía ecuatoriana que aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil en la madru

Desde el aeropuerto fue trasladado bajo un fuerte despliegue policial a La Roca, cárcel de máxima seguridad, reservada para los delincuentes más peligrosos del país, en la que también estuvo recientemente el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, hasta que fue extraditado a Estados Unidos.

El cabecilla de Los Águilas se encontraba prófugo desde el 21 de junio, cuando se fugó de la Penitenciaría del Litoral vestido con un uniforme militar que presuntamente consiguió con la complicidad del personal de seguridad de la prisión.

Por ese motivo fueron procesadas por la Fiscalía un total de 22 personas, entre ellos 19 militares, por supuestamente haber facilitado la fuga de Fede, que estaba en prisión preventiva desde finales de enero, cuando fue detenido en un operativo donde se le encontraron fusiles de asalto, balas de grueso calibre y drogas.

La fuga de Fede, calificada como una "traición" por parte del presidente Daniel Noboa, se dio pocas semanas después de la recapturado de Fito, el madamás de Los Choneros, quien fue hallado en un búnker subterráneo de una población cercana a Manta, tras año y medio prófugo desde que también protagonizase una sonasa fuga desde la Cárcel Regional de Guayaquil.

El Gobierno llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de dólares a quien diese información que facilitase su recaptura.