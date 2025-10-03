Seguridad
Alias Fede enfrentará un proceso penal por su fuga de la Penitenciaría del Litoral, cuando regrese a Ecuador

Autoridades buscan que Rolando Federico Gómez, conocido como alias Fede, sea expulsado de Colombia lo más pronto posible. Al regresar a Ecuador, se enfrentará a un proceso penal por su fuga.

   
    Foto de alias Fede cuando fue capturado en enero de 2025.
Federico Gómez, alias Fede, quien fue recapturado en Colombia ayer jueves 2 de octubre después de tres meses de fugarse de la Penitenciaría del Litoral, enfrentará un nuevo proceso penal.

Un día antes de su captura, la Fiscalía solicitó a un juez que fije una fecha de audiencia de vinculación en contra del cabecilla de Los Águilas y otros tres funcionarios penitenciarios a la causa de delincuencia organizada, que fue iniciada después de fugarse de la cárcel más grande de Ecuador.

Por ese caso, actualmente están procesadas 22 personas, entre ellos 19 militares que custodiaban el complejo penitenciario.

El juez de la Unidad Judicial Especializada en Crimen Organizado decidió que alias Fede enfrente la audiencia por su fuga el próximo 5 de octubre.

Al momento de la publicación de esta nota, alias Fede aún seguía detenido en Medellín, Colombia, pero fuentes señalan a Ecuavisa.com que su llegada a Ecuador se podría decidir hoy o mañana, si Colombia lo expulsa.

Alias Fede es catalogado por las autoridades como un objetivo de alto valor y uno de los cabecillas de Los Águilas, un grupo de delincuencia organizada que conforma Los Choneros

Su captura fue ejecutada por el Bloque de Seguridad tras semanas de seguimiento. Cuando alias Fede fue capturado en enero de 2025, en Daule, fue hallado con 785 bloques con droga, cuestión por la que suma un proceso de tráfico de drogas.

En mayo de 2024, alias Fede fue detenido en la denominada narcofiesta en una hacienda de vía a la Costa con una treintena de armas de fuego. Él estaba junto a Celso M., quien celebraba su cumpleaños, y con José Luis C., un expolicía que fue acribillado en una vivienda de ciudad Celeste el pasado 15 de febrero de 2025.

Si bien recibieron medidas cautelares, el proceso penal por tráfico de armas continúa, con una audiencia de juicio fijada para el 16 de octubre de este año.

