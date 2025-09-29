Seguridad
Militares hallan celulares y routers en allanamiento a tres cárceles de Guayaquil, tras ataque con explosivos

El operativo ocurre dos días después del atentado con un carro con explosivos en la fachada de la cárcel Regional. El vehículo usado para el ataque había sido robado en Quito.

   
    Imagen de militares en el interior de la cárcel Regional de Guayaquil, este lunes 29 de septiembre-( Televistazo )
Cerca de 1 5000 militares intervinieron este lunes 29 de septiembre tres cárceles del complejo penitenciario de Guayaquil: la cárcel Regional, la de mujeres y el Centro de Detención Provisional.

El operativo ocurre dos días después del atentado con un carro con explosivos en la fachada de la cárcel Regional, lo que provocó daños en la garita y las puertas principales del reclusorio. El vehículo usado para el ataque había sido robado en Quito.

Los militares sospechan que la explosión fue cometida por el grupo delictivo organizado Los Lobos. Un miembro de ellos fue asesinado en ese centro penitenciario el pasado miércoles durante un amotinamiento.

Los uniformados han presentado que han hallado decenas de fundas de droga, celulares y objetos cortopunzantes en la cárcel de mujeres.

Celulares y routers en la Regional

En la cárcel Regional, los uniformados hallaron una decena de teléfonos celulares y routers para la utilización de internet en las celdas.

Asimismo, fueron incautados cigarrillos y dosis de marihuana y armas blancas. Los objetos fueron hallados atrás de los baños, bajo los colchones o incluso en tuberías de agua que rompen y sellan nuevamente.

