28 sep 2025 , 16:31

El asesinato de Magnus R Troy motivó que agentes de Quito revisaran un club y lo clausuraran

Un club nocturno fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), después de reportarse un delito en sus inmediaciones. Fue descrito como un búnker por las autoridades.

   
    Imagen del club nocturno clausurado en La Bota, norte de Quito.( Agencia Metropolitana de Quito )
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional clausuraron un club nocturno del sector La Bota, norte de Quito, que operaba de manera ilegal.

Su revisión se produjo el sábado 27 de septiembre, después que un delito se cometiera en sus inmediaciones. El cantante urbano Magnus R Troy fue secuestrado en el parqueadero de ese centro de tolerancia tras una presentación y posteriormente fue asesinado.

De acuerdo a la AMC, el establecimiento funcionaba en la madrugada y había sido acondicionado como un “búnker” para dificultar el ingreso de las autoridades.

Indican que en el lugar se encontraron vías de escape y túneles, lo que confirmaba su operación al margen de la ley. "El centro no contaba con permisos municipales y, además, el Cuerpo de Bomberos de Quito determinó graves incumplimientos en las normas de prevención de incendios", dijo la AMC.

  • Imagen de policías revisando túneles en el centro nocturno que fue clausurado en Quito.
    Imagen de policías revisando túneles en el centro nocturno que fue clausurado en Quito. ( Agencia Metropolitana de Quito )
  • Imagen del interior del club nocturno que fue clausurado en La Bota, norte de Quito.
    Imagen del interior del club nocturno que fue clausurado en La Bota, norte de Quito. ( Agencia Metropolitana de Quito )

Apuntan que el responsable del local podría enfrentar multas de hasta USD 7 050 por la falta de permisos y de USD 2 350 por incumplimiento de las normas de prevención de incendios.

El cuerpo de Magnus R Troy, cuyo nombre era Emilio Riker Valencia, fue hallado en un camino de tercer orden de la zona. La muerte del intérprete del dancehall fue lamentada por varios artistas y productores musicales.

