Quito | Los Chillos y Tumbaco realizan pruebas sonoras del sistema de alerta temprana ante cambios en el Cotopaxi

Estas actividades continuarán hasta el 26 de octubre, en horarios rotativos.

Los trabajos se llevan a cabo en los valles de Los Chillos y Tumbaco , así como en el módulo principal del ECU 911. Durante la etapa de mantenimiento se realizarán pruebas sonoras , que se escucharán en distintos puntos de la ciudad, como Playa Chica, Liceo Naval, Armenia, Guangopolo, Cununyaco y El Nacional.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) instalado en el Valle de Los Chillos y Tumbaco recibe mantenimiento para garantizar que las sirenas estén operativas y alerten frente a cualquier eventualidad del volcán Cotopaxi .

10 Gobiernos Autónomos Descentralizados participarán, el próximo 29 de octubre, en un simulacro de erupción del volcán Cotopaxi. El ejercicio permitirá medir la capacidad de respuesta de las instituciones ante una eventual emergencia.

La iniciativa responde a la actividad volcánica que, aunque sigue siendo baja tanto superficial como internamente y sin tendencia a cambios, podría generar condiciones de riesgo para las poblaciones cercanas.

Revise: El volcán Cotopaxi no muestra cambios relevantes tras el sismo de 4.8

El Instituto Geofísico (IG) recordó que en la última reactivación del volcán, el 14 de agosto del 2015, se registraron emisiones de ceniza que permaneció sobre la hierba y el agua del ganado, causando afectaciones respiratorias en animales y disminuyendo la producción de leche.

En esa ocasión se declaró en alerta amarilla a las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Napo, mientras que en Machachi, Lasso y Mulaló, que son las poblaciones potencialmente afectadas por lahares, se declaró estado de excepción.