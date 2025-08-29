Ecuador
Ministerio de Ambiente presentó denuncia por extorsión ante cobros por subir al volcán Chimborazo

Un grupo de turistas pagó USD 45 para subir al volcán Chimborazo, pese a que es gratuito.

   
La Coordinadora General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente presentó una denuncia por extorsión tras conocerse una denuncia de turistas en redes sociales de cobros indebidos para subir al volcán Chimborazo.

"No permitiremos redes irregulares en nuestras áreas protegidas. ¡Nadie está por encima de la ley!", dijo María Luisa Cruz, ministra de Ambiente, que está en proceso de fusión con la cartera de Energía.

A inicios de semanas, una turistas contó en la red social TikTok que un grupo de personas les exigieron USD 45 para subir al volcán Chimborazo y recibir guía turística, caso contrario, no podrían subir.

Todo esto pese a que el ingreso a este atractivo turístico es gratuito.

La legisladora por la provincia de Chimborazo, Patricia Núñez, también se hizo eco del caso y realizó un recorrido en territorio para no existan estos cobros indebidos.

