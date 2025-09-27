Seguridad
27 sep 2025 , 15:00

El cantante esmeraldeño Magnus R Troy fue asesinado en Quito

Artistas de la escena urbana ecuatoriana confirmaron en redes sociales el asesinato de Magnus R Troy.

   
  • El cantante esmeraldeño Magnus R Troy fue asesinado en Quito
    Foto de Emilo Riker Valencia, mejor conocido como Magnus R Troy, subida en redes sociales.( Redes sociales )
El cantante urbano Magnus R Troy fue secuestrado y asesinado este sábado 27 de septiembre en el norte de Quito.

El artista esmeraldeño, cuyo nombre era Emilio Riker Valencia, recibió varios disparos en su rostro. Trascendió que fue raptado tras presentarse en una discoteca en la madrugada.

Su cuerpo fue hallado en un camino de tercer orden en el sector La Bota. La Policía Nacional se encuentra investigando este crimen.

Su muerte fue confirmada por otros intérpretes de la escena urbana ecuatoriana en redes sociales, como Jombriel, Jossimar y Dj Lalo.

Magnus R Troy era considerado como uno de los cantantes más relevantes del dancehall esmeraldeño, con canciones que llegaron a ocho millones de visualizaciones en Youtube.

