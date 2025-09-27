Música
27 sep 2025 , 15:45

¿Quién era Magnus R Troy? Famosos y cantantes se despiden del músico asesinado en Quito

Compañeros de la música reaccionan con emotivos mensajes tras la muerte del artista esmeraldeño Magnus R Troy.

   
  • ¿Quién era Magnus R Troy? Famosos y cantantes se despiden del músico asesinado en Quito
    Magnus R. Troy era oriundo de Esmeraldas.( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El cantante urbano ecuatoriano Magnus R. Troy, seudónimo de Riker Emilio Valencia, fue asesinado este sábado 27 de septiembre en Quito. Tenía 24 años y estaba a pocas semanas de cumplir 25.

Valencia, originario de Esmeraldas, era reconocido como uno de los exponentes más relevantes del dancehall en Ecuador. Entre sus temas más escuchados están Mami Ven, Hoy y Chocoplo, con los que alcanzó millones de visualizaciones en YouTube.

Lea: Jombriel estrena su primer álbum y se convierte en tendencia en YouTube

  • Historia de Instagram de DJ Lalo.
    Historia de Instagram de DJ Lalo. ( Captura de Pantalla )
  • Mensaje de Jombriel en sus historias de Instagram.
    Mensaje de Jombriel en sus historias de Instagram. ( Captura de Pantalla )

El esmeraldeño fue asesinado a tiros en el rostro y su cuerpo hallado en un camino de tercer orden en La Bota, norte de Quito. La Policía investiga el crimen, ocurrido tras presentaciones del artista en dos clubes nocturnos, cuando él y un grupo de amigos fueron interceptados por cinco hombres armados que se identificaron como extranjeros y los trasladaron hasta el lugar del hallazgo.

Lea: ¿Quiénes eran Regio Clown y B-King, los artistas colombianos asesinados en México?

Hasta ahora, numerosos artistas y músicos de la escena esmeraldeña y ecuatoriana han expresado su luto por la muerte de Magnus R Troy. Entre los primeros en hacerlo estuvo Farid Morcillo (DJ Faricho), quien publicó en Facebook: “Todo pasa cuando menos lo esperas”, y en otra publicación compartió fotos junto al cantante, añadiendo: “Loco, pero no te metías con nadie”.

También Jombriel reaccionó en Instagram, donde publicó dos historias con un corazón roto y la letra “R”, sin necesidad de mencionar su nombre. Por su parte, DJ Lalo (Lalo Bantón) dedicó un sentido mensaje en sus historias:

Quote

“Íbamos a recorrer el mundo entero con nuestra música, con dancehall. ¿Por qué me dejaste solo aquí? [...] Tantas tarimas y momentos que nunca voy a olvidar”, expresó visiblemente afectado.

Temas
Entretenimiento
muerte
Música
asesinato
luto
Música Latina
espectáculo
dolor
perdida
Ecuador
Noticias
Recomendadas