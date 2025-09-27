Seguridad
Manta: Un policía fue enviado a prisión tras ser detenido por extorsión

La jueza del caso ordenó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica a la mujer y prisión preventiva al policía.

   
    Imagen de la detención de un policía y de una mujer por extorsión en Manta.( Redes sociales )
El policía en servicio activo Ronny Fabián V. I. fue detenido por un presunto caso de extorsión. El uniformado fue capturado junto con Fabiola C., su pareja sentimental.

El uniformado es imputado de enviar varios mensajes de carácter extorsivo a su víctima, en los cuales exigía fuertes cantidades de dinero a cambio de no atentar en contra de su integridad y de sus bienes.

Agentes de Inteligencia y de la Unidad Anti Secuestro y Extorsión (Unase) realizaron varios allanamientos en Manta y atraparon a los sospechosos.

De acuerdo al acta de formulación de cargos, el agente negó estar implicado en algún delito. Argumentó que tiene 15 años de carrera policial.

La jueza del caso ordenó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica a la mujer, mientras que envió al hombre a la cárcel de Jipijapa.

El agente apeló la decisión judicial y la Corte Provincial de Manabí decidirá si sigue tras rejas mientras dure el proceso penal.

