Quito
26 sep 2025 , 08:12

Quito | Un delincuente fue abatido por un guardia de seguridad en Pomasqui

Cámaras de seguridad captaron como cuatro sujetos trataron de atracar un conjunto habitacional en un barrio del norte de Quito.

   
Fuente:
Televistazo
Televistazo
Cuatro delincuentes llegaron a un conjunto habitacional, ubicado en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito.

Uno de ellos se bajó del vehículo y forzó las seguridades del sitio; ingresó y sacó un tanque de gas, pero un guardia de seguridad que resguardaba la zona se percató del atraco y enfrentó a los delincuentes.

"Al disuadir al delincuente existe un cruce de balas y, claro, le disparan al guardia y también el guardia reacciona y le dispara al delincuente. Él cae herido al interior del conjunto, en una propiedad privada".

Tras un cruce de balas, uno de los criminales falleció. Su identidad todavía no ha sido confirmada porque no portaba documentos de identidad. Sus compañeros escaparon.

El guardia de seguridad permanece detenido

El personal de Criminalística realizó el levantamiento de los casquillos de balas que estaban dispersos en la vía pública.

"Tenemos dos vainas percutidas que en este caso pueden ser de los presuntos delincuentes que estaban ingresando hacia la propiedad privada", dijo Benjamín Cajas, jefe del Distrito La Delicia.

La Policía indagó si el guardia de seguridad tiene permiso para portar armas y si la empresa contratante está certificada.

"Verificamos que efectivamente tiene el permiso de arma de fuego el guardia. La compañía está legalmente, con todos los permisos para el funcionamiento. Todo eso se va a poner ante la autoridad competente, con todos los indicios que se encontró, como cilindros de gas, las herramientas que utilizaban sujetos, en este caso para abrir las oficinas donde iban a ingresar a sustraerse los bienes", agregó Cajas.

Los moradores de la zona de Pomasqui piden más controles, porque no es un hecho aislado, ya han ocurrido varios atracos.

El guardia de seguridad fue detenido para investigaciones y la Policía les sigue la pista a los otros delincuentes.

Temas
robo
delincuente abatido
guardia de seguridad Quito
Policía Nacional
Quito
Pomasqui
Noticias
