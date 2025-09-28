Dos reos procesados por robo fueron asfixiados en la cárcel de Loja

Jorge Patricio Chalá y Cristian Jonathan Alvarado, dos presos que estaban tras las rejas de la<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-decomisan-armas-carceles-guaranda-loja-santo-domingo-EJ10190242 target=_blank> cárcel de Loja </a></b>por el delito de robo, <b>fallecieron asfixiados la madrugada de este domingo 28 de</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/esto-se-sabe-coche-bomba-carcel-regional-guayaquil-26-septiembre-AI10187979 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/empresario-italiano-samborondon-informante-policia-KI10187418 target=_blank></a></b> <b></b>