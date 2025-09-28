Seguridad
28 sep 2025 , 13:32

Dos reos procesados por robo fueron asfixiados en la cárcel de Loja

Los reos fueron encontrados asfixiados por agentes penitenciarios, cuando salían del pabellón. Este suceso ocurre un día después de un allanamiento realizado por militares.

   
    Imagen de archivo de los exteriores de la cárcel de Loja.( Archivo/Televistazo )
Jorge Patricio Chalá y Cristian Jonathan Alvarado, dos presos que estaban tras las rejas de la cárcel de Loja por el delito de robo, fallecieron asfixiados la madrugada de este domingo 28 de septiembre.

Los internos se encontraban en el pabellón D y agentes penitenciarios encontraron sus cuerpos cerca de las 08:00, cuando estaban por salir para desayunar. Presumen que llevaban cinco horas muertos.

Personal policial de Criminalística y de Investigación de Muertes Violentas se movilizó a la prisión a fin de realizar las indagaciones pertinentes.

Con este caso, al menos 35 presos de Ecuador han fallecido de manera violenta en los últimos siete días. En la madrugada del lunes 22 de septiembre, 15 presos y un guía penitenciario fueron asesinados en el centro de privación de libertad de Machala.

El jueves 25 de septiembre, 17 presos fueron victimados en la cárcel de Esmeraldas. Ese mismo día, en la noche, un preso de la cárcel Regional falleció durante dos intentos de amotinamiento.

La cárcel de Loja había sido allanada por el Ejército el sábado 27 de septiembre. Militares hallaron seis celulares, siete cargadores, 41 paquetes de droga y 11 objetos corto punzantes.

