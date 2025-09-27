Seguridad
27 sep 2025 , 20:31

Militares decomisaron celulares y armas blancas en las cárceles de Guaranda, Loja y Santo Domingo

El Ejército ecuatoriano allanó recientemente las cárceles de Guaranda, Loja y Santo Domingo, en las cuales hallaron en total 29 celulares y más de 10 objetos cortopunzantes.

   
    Militares en el interior de la cárcel de Guaranda, Bolívar.( Brigada de Caballería Blindada - Ejército )
Fuente:
Registro
David Muñoz
El Ejército Ecuatoriano realizó intervenciones recientes en las cárceles de Guaranda, Loja y Santo Domingo.

En la provincia de Bolívar, la Brigada de Caballería Blindada continúa se incautaron 11 teléfonos celulares, cuatro armas blancas, dinero en efectivo, un reloj, 16 sobres de marihuana y 11 fundas de base de cocaína.

En la cárcel de Loja, soldados decomisaron seis celulares, siete cargadores, 41 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, 11 objetos corto punzantes, y cuatro pipas artesanales.

Los militares también ingresaron al Centro de Privación de Libertad N.º 1 Santo Domingo, donde se decomisaron objetos prohibidos como 12 celulares, tres chips, 14 pipas para consumo de sustancias sujetas a fiscalización, 14 cargadores con cables, una botella de whisky, cuatro latas de cerveza, y una máquina cortadora de cabello.

Todas estas evidencias fueron entregadas a las autoridades para el trámite de ley. El Ejército Ecuatoriano asegura que continuará con las operaciones de control en los CPL, a fin de mantener la seguridad y el orden.

En esta semana se han producido más de 30 asesinatos en las cárceles de Machala y Esmeraldas, un atentado contra el director de la cárcel La Roca y una explosión con coche bomba en los exteriores de la cárcel Regional.

Temas
militares
Fuerzas Armadas
SNAI
Cárceles
Ecuador
Loja
Santo Domingo
Guaranda
Noticias
