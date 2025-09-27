Daniel Noboa nombró a John Miño Razo como el nuevo comandante general del Ejército

El presidente Daniel Noboa hizo cambios en la cúpula militar. Nombró a John Miño Razo como nuevo comandante general de la Fuerza Terrestre, mediante el Decreto Ejecutivo N°158.

Con esta decisión, cesó de sus funciones el general Iván Vásconez Hurtado, quien había asumido el cargo el 1 de septiembre.

También puso en situación de disponibilidad a los Generales de Brigada Jaime Alejandro Navarrete y Arturo Benjamín Velasco, así quedándose sin mando, cargo efectivo ni función.

Miño Razo, de 58 años, recibió además el grado honorífico de general de Ejército mientras se mantenga en funciones. Fue director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue comandante de la III División de Ejército Tarqui, director del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas N°1 y Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Al inicio de este mes, cuando se cambió toda la cúpula militar, se indicó que esa decisión fue tomada porque el Estado ecuatoriano entró en una nueva fase de guerra contra el narcoterrorismo.

Durante el primer semestre de este año, hubo 4 619 muertes violentas, 47 % más que en el mismo período de 2024. Esto equivale a 25 homicidios diarios, más de uno por hora, según el Observatorio de Crimen Organizado. Hasta agosto de 2025, Ecuador registró 6 022 crímenes.