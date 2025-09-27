Daniel Noboa nombró a John Miño Razo como el nuevo comandante general del Ejército

El presidente Daniel Noboa hizo cambios en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cambio-cupula-militar-nueva-fase-guerra-OC10038987 target=_blank>la cúpula militar</a></b>. Nombró a John Miño Razo como nuevo comandante general de la Fuerza Terrestre, mediante el Decreto Ejecutivo N°158. Con esta decisión, cesó <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cupula-militar-ecuador-escalada-violencia-criminal-JF10043479 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fuerzas-armadas-eliminaran-cabecillas-narcoterrorismo-MI10092349 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>