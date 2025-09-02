El cambio de cúpula militar llega en medio de la escalada de violencia criminal

El presidente Daniel Noboa cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas y cesó a cinco oficiales de alto rango. Tres de la Armada, uno del Ejército y uno de la Fuerza Aérea.

Según el gobierno, es para refrescar filas y fortalecer la capacidad operativa militar, en lo que ha denominado una nueva fase de la guerra, esto a casi dos años de conflicto armado interno.

Cuando Noboa llegó al poder, en noviembre de 2023, la Marina asumió el control de las Fuerzas Armadas y desde este lunes, tras la designación del general Henry Delgado, como nuevo jefe del Comando Conjunto, el Ejército retoma el control militar con grandes desafíos.

