Seguridad
02 sep 2025 , 11:36

El cambio de cúpula militar llega en medio de la escalada de violencia criminal

El Ejército asume el mando de las Fuerzas Armadas, después de casi dos años.

   
    El presidente Daniel Noboa y el ministro Gian Carlo Loffredo, junto a la cúpula militar, en un evento del 10 de agosto de 2025.( Flickr Presidencia )
Fuente:
Propio
user placeholder

Paúl Romero
El presidente Daniel Noboa cambió a la cúpula de las Fuerzas Armadas y cesó a cinco oficiales de alto rango. Tres de la Armada, uno del Ejército y uno de la Fuerza Aérea.

Según el gobierno, es para refrescar filas y fortalecer la capacidad operativa militar, en lo que ha denominado una nueva fase de la guerra, esto a casi dos años de conflicto armado interno.

Cuando Noboa llegó al poder, en noviembre de 2023, la Marina asumió el control de las Fuerzas Armadas y desde este lunes, tras la designación del general Henry Delgado, como nuevo jefe del Comando Conjunto, el Ejército retoma el control militar con grandes desafíos.

Los desafíos de la nueva cúpula militar

Incrementar el control de los 735 kilómetros de frontera con Colombia para frenar el paso de la droga a los puertos ecuatorianos.

Combatir a los grupos armados organizados vinculados a la minería ilegal que han extendido su presencia en 17 de las 24 provincias del país y en zonas de conservación natural.

Bajo el mando de Delgado, el Ejército ingresó con cerca de dos mil soldados a Alto Punino, Orellana, para retomar el control de la zona en donde operaba la disidencia de las FARC, Comandos de la Frontera, responsable del asesinato de once militares de la Brigada de Selva 19 Napo, el pasado nueve de mayo.

Y la más importante. Reducir la escalada de violencia criminal por el incremento de homicidios intencionales.

Durante el primer semestre, hubo 4 619 muertes violentas, 47 % más que en el mismo periodo de 2024. Esto equivale a 25 homicidios diarios; es decir, más de una persona muere cada hora, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Este cambio en la cúpula militar ocurre a la víspera de la visita oficial al Ecuador del secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunirá con el presidente Noboa este jueves 4 de septiembre en el palacio de Carondelet.

Entre los temas de la agenda está la cooperación bilateral para la lucha contra las organizaciones criminales.

Temas
FF.AA.
Fuerzas Armadas
cúpula militar
Fuerzas Armadas Ecuador
Violencia
violencia criminal
Daniel Noboa
Marco Rubio
Gian Carlo Loffredo
Henry Delgado
Ecuador
Noticias
