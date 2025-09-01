Seguridad
01 sep 2025 , 13:00

Daniel Noboa hizo cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

Así lo indican los Decretos Ejecutivos 111 y 112, de este 1 de septiembre de 2025. Henry Salvador Delgado fue nombrado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco).

   
    Imagen del general Henry Salvador, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. ( Ejército )
Con la emisión de los Decretos Ejecutivos 111 y 112, el presidente Daniel Noboa nombró a Henry Delgado Salvador como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco). Al general Iván Vásconez Hurtado lo designó comandante general de la Fuerza Terrestre.

El primer mandatario cesó al vicealmirante Patricio Vela Erazo como máximo jefe de las FF.AA. Lo mismo hizo con el vicealmirante Pablo Caicedo Salvador, quien era comandante de la Fuerza Naval.

Le puede interesar: Comandante del Ejército de Ecuador: "ejerceremos nuestro poder militar para eliminar las amenazas"

Otras jefaturas

También se designó a Ricardo Unda como comandante general de la Fuerza Naval. Noboa cesó a Celiano Cevallos Calderón como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). El cargo lo ocupará el brigadier general Mauricio Salazar, ahora.

El Primer Mandatario agradeció a los oficiales salientes por su trabajo, desepempeño y predisposición en funciones. Ahora, el objetivo es incorporar nuevos perfiles en la lucha contra el crimen organizado y la violencia.

Le puede interesar: Daniel Noboa nombró a Pablo Caicedo Salvador como nuevo comandante de la Fuerza Naval

