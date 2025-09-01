Daniel Noboa hizo cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas

Con la emisión de los Decretos Ejecutivos 111 y 112, el presidente Daniel Noboa nombró a Henry Delgado Salvador como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco). Al general Iván Vásconez Hurtado lo designó comandante general de la Fuerza Terrestre.

El primer mandatario cesó al vicealmirante Patricio Vela Erazo como máximo jefe de las FF.AA. Lo mismo hizo con el vicealmirante Pablo Caicedo Salvador, quien era comandante de la Fuerza Naval.

