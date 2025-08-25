Un campamento de minería ilegal fue destruido a orillas del río Llushiño, en Morona Santiago

<b>En los últimos 20 años, la <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mineria-ilegal target=_blank>minería ilegal</a> se ha expandido sin control a escala nacional.</b> Y ha logrado invadir más de 1 500 hectáreas de territorio para robar oro, con maquinaria pesada, en alrededor <b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/monica-palencia target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mineria-ilegal-aumenta-10-provincias-ecuador-KL8184862 target=_blank></a></b>