Un coche bomba estalló en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil

Un coche bomba estalló en los exteriores de la cárcel Regional, que forma parte del complejo penitenciario de Guayaquil, la noche de este viernes 26 de septiembre.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:15 y el estallido se oyó en varios sectores del norte de Guayaquil. Personal militar reveló en una previa rueda de prensa que en esas mismas instalaciones, la noche del jueves 25 de septiembre, se produjeron dos intentos de amotinamiento que dejaron a un preso muerto.

Militares, bomberos y policías se encuentran en el sitio. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) comunicó que fue cerrada la Vía a Daule a esa altura, en ambos sentidos, por el procedimiento de las fuerzas del orden.

Segura EP, la empresa municipal de Guayaquil, indica que están colaborando con las investigaciones.

La Policía Nacional expresó que personal especializado se encuentra desplegado en el territorio para recabar información y dar con los responsables de este hecho delictivo.

Desde el lunes 22 de septiembre se han producido varios eventos criminales en las cárceles de Ecuador. A las 02:00, 15 presos y un guía penitenciario fueron asesinados en el centro de privación de libertad de Machala.

Dos días después, el director de la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil, sufrió un atentado del que salió ileso. Y ayer jueves, 17 presos fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas.