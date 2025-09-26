39 presos son procesados por la masacre de la cárcel de Esmeraldas

La Fiscalía General del Estado comunicó que 39 reos fueron procesados por la masacre que dejó 17 presos asesinados en la cárcel de Esmeraldas.

Los internos enfrentan el delito de asesinato. Según un reporte policial, internos del pabellón C fingieron la muerte de uno de sus compañeros para sustraer las llaves de seguridad y el fusil de un agente que acudió a verificar la alerta, la madrugada del 25 de septiembre.

Le puede interesar: Detenidos en Otavalo son trasladados cárceles bajo acusaciones de terrorismo



Con ello lograron salir, y tras forzar las seguridades, atacaron a reclusos de otros pabellones donde estaban miembros de bandas rivales de Los Tiguerones.



Desde la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas se difundieron imágenes de cuerpos tendidos, algunos con heridas de arma blanca y degollados que evidencian la brutalidad del ataque.