Seguridad
24 oct 2025 , 08:23

Alias Fede se fugó de la Penitenciaría del Litoral con un uniforme militar, confirmó el ministro John Reimberg

Alias Fede llegó al área de salud del complejo carcelario de Guayaquil con otro nombre y allí recibió un uniforme militar para escapar del recinto, indicó John Reimberg.

   
    Foto de John Reimberg, ministro del Interior, en la rueda de prensa ocurrida este viernes 24 de octubre sobre la captura de 12 personas implicadas en la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral.( Televistazo )
Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, se fugó de la Penitenciaría del Litoral el pasado 20 de junio vestido de militar, confirmó John Reimberg, ministro del Interior.

La autoridad anunció este viernes 24 de octubre que capturaron a 12 personas vinculadas a la evasión del cabecilla del grupo criminal Los Águilas, quien fue recapturado en Colombia a inicios de este mes.

Reimberg explicó que un grupo de reclusos ayudó a alias Fede a escaparse del pabellón 12 de esa cárcel, dándole ropa con otro nombre.

Asimismo, un funcionario administrativo del Servicio Nacional de Atención Privadas de Libertad (SNAI) envió un correo para autorizar su traslado, con esa segunda identidad, para que sea trasladado al área de salud del centro carcelario.

Allí, alias Fede recibió un uniforme militar con el que pudo evadir los controles de seguridad del recinto y poder salir. Escapó por la Vía a Daule en una camioneta blanca.

"Grandes cantidades de dinero están siendo investigadas, ha comprado la conciencia, por decirlo así, de todas las personas que han estado involucradas", sostuvo el ministro.

Dijo que alias Fede, como cabecilla de Los Águilas, era el segundo al mando de la estructura de Los Choneros, comandada entonces por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Entonces, alias Fito aún estaba prófugo de la justicia después de escaparse de la cárcel Regional en enero de 2024. Explicó que la motivación detrás de la fuga de alias Fede era quitarle el seguimiento que había sobre Macías Villamar.

Sin embargo, alias Fito fue capturado en Montecristi el 25 de junio, mientras que alias Fede fue detenido en Medellín, Colombia, el 2 de octubre. "Salió bastante mal lo que ellos pensaban, pues los dos están presos", dijo Reimberg.

Alias Fede está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El ministro del Interior, John Reimberg, ha informado que buscarán la extradición de alias ‘Fede hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico y crimen transnacional.

