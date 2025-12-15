Seguridad
14 reos murieron en la Penitenciaría del Litoral en un solo fin de semana

Ocho internos fueron hallados sin vida este domingo, seis más el sábado. Las muertes ocurren en medio de una crisis sanitaria por tuberculosis y desnutrición.

   
    Imagen de archivo de reos en la Penitenciaría del Litoral. ( AFP )
Ocho reos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país y ubicada en Guayaquil, fueron halladas sin vida este domingo 14 de diciembre. Estas muertes se suman a las seis registradas el sábado, elevando a 14 el número de reclusos fallecidos durante el fin de semana.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas de estos decesos recientes, sin embargo, ocurren en medio de una grave crisis sanitaria dentro de este centro penitenciario, marcada por brotes de tuberculosis y casos de desnutrición.

Lea también: Juez ordena instalar una mesa de emergencia por crisis de tuberculosis en la Penitenciaría

Las más recientes víctimas tenían 26, 30, 32 (dos reos), 35, 37, 38 y 65 años. Pertenecían a los pabellones 1, 3, 4, 7, 8, 11 y 12. Según información policial preliminar, los cuerpos no presentaban signos de violencia por impacto de proyectil o arma blanca.

Las alertas por las muertes ocurrieron alrededor de las 13:30 del domingo. Policías, militares, personal de Fiscalía y de Criminalística participaron en los levantamientos de los cuerpos.

Solo en la primera semana de diciembre, cerca de 20 reclusos fallecieron en la denominada 'Peni'.

Ecuavisa tuvo acceso a un informe elaborado en septiembre por jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, quienes realizaron una visita técnica tras denuncias sobre la falta de atención médica en esa cárcel. En el documento se advierte que el área de salud estaba saturada de casos críticos y que varios internos presentaban un estado cadavérico, con signos de caquexia —extrema desnutrición y desgaste físico profundo—.

Revise además: 150 presos con tuberculosis son trasladados a centro de atención prioritaria

Los jueces también reportaron la presencia de cadáveres en el policlínico, incluso con moscas, debido a la permanencia prolongada de los cuerpos.

El 11 de diciembre, un juez constitucional en Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en respuesta a la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral. El magistrado ordenó que, de manera urgente, se instale una mesa de emergencia penitenciaria para atender la situación.

En este reclusorio hay alrededor de 7 000 presos.

