Seis presos de la Penitenciaría del Litoral murieron tras sentir dolores

Seis personas privadas de la libertad murieron en el interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la mañana del sábado 13 de diciembre de 2025.

Los partes policiales respectivos señalan que los ahora occisos manifestaron haber sentido "dolores" la noche anterior.

Cinco de los seis fallecidos no pasaban de los 30 años de edad:

LEA: Penitenciaría del Litoral: jueces reportaron que presos reciben raciones alimenticias insuficientes