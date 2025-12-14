Seguridad
Seis presos de la Penitenciaría del Litoral murieron tras sentir dolores

Los decesos se producen en medio de una crisis por tuberculosis en ese reclusorio.

   
    Guayaquil, abril 2025. Personas privadas de la libertad con enfermedades en la Penitenciaría del Litoral.( API )
Seis personas privadas de la libertad murieron en el interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la mañana del sábado 13 de diciembre de 2025.

Los partes policiales respectivos señalan que los ahora occisos manifestaron haber sentido "dolores" la noche anterior.

Cinco de los seis fallecidos no pasaban de los 30 años de edad:

  • Steeven T. 22 años
  • Humberto C, 45 años
  • Samuel G., 24 años
  • Bartolo S., 25 años
  • Isidro S., 27 años
  • No identificado, 25 años

    • La autopsia determinará cuál fue la causa de la muerte de los internos.

    Los decesos se producen en medio de una crisis por tuberculosis en ese reclusorio. Un juez ordenó que se instalen una mesa de emergencia para atender la situación.

