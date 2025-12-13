Penitenciaría del Litoral: jueces reportaron que presos reciben raciones alimenticias insuficientes

La tuberculosis y la desnutrición crónica son las principales afecciones de salud en la Penitenciaría del Litoral. En Guayaquil, esta situación se produce en medio de denuncias de familiares sobre las raciones alimenticias por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la libertad (SNAI).

"La falta de alimentación adecuada, las porciones adecuadas que no están llegando", dice Ana Morales, del Comité de Familiares por Una Vida Digna.

Las denuncias coinciden con lo observado por siete jueces de Garantías Penitenciarias, quienes realizaron una inspección en septiembre de este año y la plasmaron en un documento al cual Televistazo tuvo acceso.

Allí se menciona que encontraron a reos con signos de caquexia, es decir, extrema desnutrición y desgaste físico. Algunos estaban muertos con moscas y tirados en el piso.

Sobre la alimentación, el documento judicial describe que la ración alimenticia observada consistía en "una porción reducida de arroz, una mínima cantidad de proteína y un vaso de jugo de aproximadamente tres a cuatro dedos de altura, lo que resulta notoriamente insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona presa".