13 dic 2025 , 08:00

Penitenciaría del Litoral: jueces reportaron que presos reciben raciones alimenticias insuficientes

Un informe de jueces de Garantías Penitenciaras dicen que encontraron a reos con signos de caquexia, es decir, extrema desnutrición y desgaste físico. Algunos estaban muertos con moscas y tirados en el piso.

   
    Foto de la ración alimenticia que recibió un preso de la Penitenciaría del Litoral.( Cortesía )
La tuberculosis y la desnutrición crónica son las principales afecciones de salud en la Penitenciaría del Litoral. En Guayaquil, esta situación se produce en medio de denuncias de familiares sobre las raciones alimenticias por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la libertad (SNAI).

"La falta de alimentación adecuada, las porciones adecuadas que no están llegando", dice Ana Morales, del Comité de Familiares por Una Vida Digna.

Las denuncias coinciden con lo observado por siete jueces de Garantías Penitenciarias, quienes realizaron una inspección en septiembre de este año y la plasmaron en un documento al cual Televistazo tuvo acceso.

Allí se menciona que encontraron a reos con signos de caquexia, es decir, extrema desnutrición y desgaste físico. Algunos estaban muertos con moscas y tirados en el piso.

Sobre la alimentación, el documento judicial describe que la ración alimenticia observada consistía en "una porción reducida de arroz, una mínima cantidad de proteína y un vaso de jugo de aproximadamente tres a cuatro dedos de altura, lo que resulta notoriamente insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona presa".

El informe no solo alerta sobre la insuficiencia alimentaria, sino también sobre las pésimas condiciones de su manipulación.

Los jueces constataron que los alimentos eran depositados en contenedores plásticos comunes en el patio del pabellón, donde unos seis internos, en presencia de personal militar, los mezclaban utilizando fundas plásticas en las manos y un palo de escoba en condiciones manifiestamente insalubres con presencia evidente de moscas.

Los jueces detallan que el mismo Ministerio de Salud ha advertido que la comida no reúne los parámetros requeridos para garantizar una alimentación adecuada. También, en algunos casos, es servida en botellas cortadas, tarrinas plásticas y fundas ante la ausencia de platos, vasos y cubiertos que debería proveer el SNAI o el consorcio Alimentando Ecuador (Conalec) que entrega los alimentos.

La compañía fue constituida en julio de 2024, meses antes de ser proveedor del SNAI. Según el registro de la Superintendencia de Compañías, su matriz se ubica en Quito, donde ningún representante atendió a nuestro requerimiento de información.

También se negaron a dar entrevistas vía telefónica. Televistazo no encontró información de la empresa en el S, pero en un informe de rendición de cuentas del SNAI del 2024 se reportó que, de junio a octubre del año pasado, la institución pagó más de USD 9 millones por el servicio en cárceles de Guayas y otras provincias.

Estamos a la espera de una versión del SNAI..

