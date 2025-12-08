Seguridad
La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, registra más muertes en menos de una semana

Cuatro reclusos fueron hallados sin vida este domingo. La Penitenciaría del Litoral suma nuevas muertes en medio de una crisis de tuberculosis.

   
    Imagen de archivo del ingreso a la Penitenciaría del Litoral. ( API )
Al menos cuatro reclusos fueron hallados sin vida este domingo 7 de diciembre en distintos pabellones de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil. Las alertas se emitieron alrededor del mediodía. Según información policial preliminar, los cuerpos no presentaban signos de violencia por impacto de proyectil o arma blanca.

Las víctimas tenían entre 22 y 29 años y estaban recluidas en los pabellones 3, 4, 7 y 11.

Agentes de Dinased y Crimi nalística, así como funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron a la prisión para recoger los cuerpos. Las autoridades no precisaron las causas de las muertes.

Solo la semana pasada, cerca de 20 reclusos fallecieron en esta misma cárcel, que atraviesa una severa crisis de tuberculosis y desnutrición.

Ecuavisa tuvo acceso a un informe elaborado en septiembre por jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, quienes realizaron una visita técnica tras denuncias sobre la falta de atención médica. En el documento se advierte que el área de salud estaba saturada de casos críticos y que varios internos presentaban un estado cadavérico, con signos de caquexia —extrema desnutrición y desgaste físico profundo—.

Los jueces también reportaron la presencia de cadáveres en el policlínico, incluso con moscas, debido a la permanencia prolongada de los cuerpos.

