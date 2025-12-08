La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, registra más muertes en menos de una semana

Al menos cuatro reclusos fueron hallados sin vida este domingo 7 de diciembre en distintos pabellones de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/tuberculosis-causas-de-muerte-penitenciaria-del-litoral-guayaquil-AD10131375 target=_blank>Penitenciaría del Litoral</a></b>, la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil. Las alertas <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/presos-muertos-tuberculosis-penitenciaria-LF10512108 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/150-presos-tuberculosis-trasladados-centro-atencion-prioritaria-ND9467069 target=_blank></a></b>