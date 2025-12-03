Crisis de tuberculosis: siete muertos en 24 horas en la Penitenciaría del Litoral

Siete personas fallecieron en las últimas 24 horas en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país. Así lo confirmaron las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI). Según las investigaciones preliminares, cinco de los cuerpos fueron encontrados este martes 2 de diciembre en los pabellones 1 y 3, con signos avanzados de tuberculosis.

En medio de la crisis de la enfermedad y de desnutrición crónica, documentada por Ecuavisa en días anteriores, el SNAI ratificó que siete presos murieron en este reclusorio en menos de un día. Además, señaló que, en este momento, la Policía de Criminalística realiza el levantamiento de indicios como parte de las investigaciones.

Al sitio llegaron representantes del Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles, quienes se pronunciaron sobre la situación que afecta a esta prisión.

Ana Morales, vocera del comité, afirmó: "Lastimosamente siguen sumándose los muertos. Seguimos con la falta de atención médica adecuada y falta de alimentación, que es lo primordial".

Según investigaciones policiales, los cuerpos hallados en los pabellones 1 y 3 presentan signos avanzados de tuberculosis.

Ecuavisa tuvo acceso a un informe levantado en septiembre de este año por jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, quienes realizaron una visita técnica al reclusorio tras denuncias por la falta de acceso a servicios de salud para las personas privadas de libertad. El documento detalla que, en ese momento, se constató que el área médica está saturada de casos críticos y que los presos permanecen en estado cadavérico, con signos visibles de caquexia, es decir, extrema desnutrición, desgaste físico severo y debilidad generalizada.

Asimismo, los jueces encontraron personas fallecidas en el policlínico, con presencia de moscas, asociada a la permanencia prolongada de cadáveres.

Sobre esta situación, se ha solicitado una respuesta al SNAI, pero hasta ahora no ha atendido los requerimientos.