19 nov 2025 , 07:16

Diez reos fueron hallados muertos en la Penitenciaría del Litoral

Las víctimas, de entre 19 y 49 años, estaban en siete pabellones distintos. Las autoridades investigan las circunstancias de los hechos.

   
    Imagen de archivo de un carro de medicina legal ingresando a la Penitenciaría del Litoral.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Diez reclusos de la Penitenciaría del Litoral —la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil— fueron hallados muertos este martes 18 de noviembre dentro de sus celdas. Según información policial, las alertas se emitieron alrededor de las 08:35, pero los procedimientos de levantamiento de los cuerpos se extendieron hasta pasadas las 13:30.

La Policía no adelantó las posibles causas de muerte. Las víctimas tenían entre 19 y 49 años y estaban alojadas en los pabellones 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 12.

Funcionarios de Criminalística, Dinased, Fiscalía y del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) intervinieron en el levantamiento de los cadáveres.

Estas muertes coinciden con un traslado de 87 reclusos que arribaron este mismo martes desde la cárcel de Machala hasta la denominada 'Peni'. En la prisión orense, el pasado 10 de noviembre, hubo una matanza que dejó 32 fallecidos.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas en el marco del conflicto armado interno que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, cuando ya se contabilizan más de 7 000 asesinatos a escala nacional.

