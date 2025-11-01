Alerta de seis reclusos muertos en la Penitenciaría del Litoral, este sábado 1 de noviembre

La Policía Nacional ingresó a la Penitenciaría del Litoral y a la cárcel de Turi, en Guayaquil y Cuenca respectivamente, al recibir reportes de reclusos muertos, este sábado 1 de noviembre.

En el Puerto Principal, las fuerzas del orden recibieron una alerta del ECU 911 que en el complejo carcelario se hallaron seis personas privadas de libertad fallecidas.

Allí, del miércoles 29 al viernes 31 de octubre, se reportó el deceso de tres presos, quienes no tenían signos de violencia. Fotos a las que accedió este medio muestran que estaban en extremo estado de delgadez.

Tenían 19, 27 y 28 años y estuvieron tras las rejas por procesos penales robo y tráfico de sustancias ilícitas.

En la cárcel de Turi se confirmó la muerte de un hombre de 34 años, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel por delincuencia organizada.

La justicia lo encontró culpable de coordinar una estructura del grupo delictivo Los Lobos en Portoviejo, siendo capturado en julio de 2024. Según Fiscalía, él y otras 14 personas participaron en más de 10 asesinatos, como también en temas narcotráfico.

En el parte policial fue descrito que su cuerpo no tenía signos de violencia y que estaba en mal estado de salud.