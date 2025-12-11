El hacinamiento de las cárceles en Ecuador escala al ritmo del crimen organizado

El hacinamiento en las cárceles de Ecuador se ha agravado en la última década.

Entre 2017 y 2021, la sobrepoblación superó el 30 %, un periodo marcado por la violencia extrema que estalló en las masacres de 2021.

Aquel año, los traslados masivos y el primer censo penitenciario del INEC redujeron temporalmente el hacinamiento al 4 % en 2022, una cifra cuestionada porque, en la práctica, los centros siguieron desbordados.

Según la perfiladora criminal Alexandra Mantilla, la disminución se explicó por indultos y otras disposiciones que permitieron la salida de internos.

En 2023, el hacinamiento volvió a subir al 13 %, y para finales de 2024, la población penitenciaria alcanzó los 33 mil presos, lo que representó una sobrepresencia del 21 %.

Sin embargo, la tendencia se agravó este 2025: según el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI), hasta noviembre, los 36 centros del país alojaban casi 37 mil internos, con un hacinamiento del 36 %, el nivel más alto registrado.

Mantilla, quien también trabajó en el SNAI, comentó que en mayo pasado vio que 16 internos compartían una celda con cuatro camas.

A lo largo de este año, el Gobierno ha ejecutado múltiples traslados. Además, ha deportado a reos colombianos y abrió —aún sin concluir— la Cárcel del Encuentro.

Pero el hacinamiento, que supera los 13 mil presos de más, no ha disminuido. Ante este problema, Mantilla sugiere reorganizar las cárceles.

"¿Qué pasa ahí? A usted le reciben y lo que le dicen es '¿de qué banda eres?' y si a usted se le ocurre decir que es de una banda o que no es de una banda, la van a reclutar", dijo.

Las provincias con mayor hacinamiento son Esmeraldas, Pichincha, Imbabura, Guayas, El Oro y Loja.