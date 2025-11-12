Cárcel del Encuentro: ¿qué cambia con una prisión más en Ecuador?

El sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una <b>crisis estructural</b> que no se resuelve con la apertura de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/la-cotidianidad-de-los-habitantes-de-la-comuna-juntas-del-pacifico-cambio-con-su-nuevo-vecino-la-carcel-del-encuentro-EE10412503 target=_blank>Cárcel del Encuentro</a></b>, en Santa Elena. Los problemas de fondo siguen casi intactos: <b>hacinam</b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/noboa-reconoce-carcel-encuentro-no-termina-construirse-CE10413441 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacre-carcel-machala-familiares-exigen-respuestas-muertes-CF10409685 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/gobierno-rehusa-mostrar-fachada-carcel-encuentro-PF10409035 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>