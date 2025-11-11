Seguridad
11 nov 2025 , 20:59

Tras las masacres en la cárcel de Machala, familiares exigen respuestas sobre las muertes

Mientras avanza la identificación de las víctimas, el centro forense reporta 27 cuerpos entregados y mantiene cinco en investigación. Tres corresponderían a ciudadanos extranjeros.

   
Registro
Televistazo
Después de las dos masacres del domingo en la cárcel de Machala, la escena se trasladó fuera del penal: familias esperando respuestas frente al centro forense, donde 32 cuerpos ingresaron y, en menos de 48 horas, 27 ya han sido entregados.

Los otros cinco aún permanecen en el lugar. Tres corresponden a ciudadanos extranjeros.

En los exteriores del centro forense se respira dolor, pero también desconfianza. Familiares que prefieren no hablar ante cámaras aseguran tener dudas sobre las causas reales de las muertes. En los certificados de defunción consta la asfixia como causa oficial.

Desde la noche del domingo, un equipo de cuatro médicos forenses empezó las autopsias. El lunes se sumaron dos legistas provenientes de Guayaquil y Cuenca, además de dos directores del sistema forense de Guayas, con el fin de acelerar los procesos de identificación y entrega.

El director del Centro de Ciencias Forenses de Machala, Andrea Andrade, explicó que la causa de muerte registrada en los certificados es solo un punto de partida y que las investigaciones continúan.

Quote

“Se tomaron muestras y hay que hacer los estudios científicos correspondientes para poder determinar así la causa que mencionaron o determinaron en el acta de defunción”, explica André Andrade, director del centro forense

El centro tiene capacidad para almacenar hasta 36 cuerpos, límite que estuvo a punto de sobrepasarse tras los hechos violentos del domingo.

Mientras tanto, en los alrededores de la cárcel, la calma parece volver. Un contingente de 20 policías patrulla el perímetro, revisa las mallas de seguridad y controla el acceso al penal.

Pocas personas se acercan al sitio. La Policía mantiene el orden y las audiencias virtuales con los internos fueron retomadas con normalidad.

Hasta ahora, la Policía asegura haber identificado a los responsables de la primera masacre ocurrida la madrugada del domingo: siete reos y un guía penitenciario que serán procesados por el delito de asesinato.

