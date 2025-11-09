Al menos 20 presos fueron hallados sin vida en la cárcel de Machala

Al menos unos 20 privados de la libertad fueron encontrados sin vida la tarde de este domingo 9 de noviembre en la cárcel de Machala.

El hallazgo se produce luego de que en la madrugada de este mismo domingo se produjeran desmanes que dejaron cuatro reos muertos y 34 heridos, entre ellos un policía.

Es decir que durante este domingo se contabilizan 24 muertes de reclusos en la cárcel de Machala. Sin embargo, una fuente de seguridad no descarta que pueden hallarse más cadáveres.

LEA: Disturbios en la cárcel de Machala dejan cuatro muertos y 34 heridos

Respecto a los disturbios de la madrugada, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) dijo que se produjo porque algunos presos serán reubicados en la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, próxima a estrenarse.

En cuanto a estas últimas muertes, la entidad aún no se pronuncia.

Machala vive una jornada violenta, pues además de las muertes en las cárceles, en la mañana desconocidos arrojaron en las calles el cuerpo desmembrado de un joven. La Policía recogió más de cuatro fundas negras con restos humanos.

LEA: Restos humanos fueron abandonados en calles de Machala