Seguridad
09 nov 2025 , 09:42

Restos humanos fueron abandonados en calles de Machala

Una ola de violencia sacude a la capital de El Oro. Este día también hubo una masacre carcelaria.

   
  • Restos humanos fueron abandonados en calles de Machala
    Lugar donde un torso humano fue abandonado en Machala.( Captura Conexión Informativa )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Restos humanos fueron abandonados en fundas negras en diferentes calles aledañas de Sauces 1, norte de Machala, provincia de El Oro, la mañana de este domingo 9 de noviembre.

En una de las calles se abandonó el torso y extremidades. Mientras que en otro punto se halló la cabeza.

LEA: Disturbios en la cárcel de Machala dejan al menos cuatro muertos

De manera preliminar, se trataría de una sola persona cuyo cuerpo fue desmembrado.

Personal de Criminalística tomó el respectivo procedimiento.

El macabro hallazgo coincide con el disturbio registrado en la cárcel de Machala la madrugada de este domingo, donde al menos cuatro reclusos fueron asesinados.

LEA: Cinco presos son señalados como los responsables de la masacre de la cárcel de Machala

Temas
Restos humanos
Cuerpo desmembrado
descuartizado
Policía Nacional
Machala
Noticias
Recomendadas