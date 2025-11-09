Restos humanos fueron abandonados en calles de Machala

Restos humanos fueron abandonados en fundas negras en diferentes calles aledañas de Sauces 1, norte de Machala, provincia de El Oro, la mañana de este domingo 9 de noviembre.

En una de las calles se abandonó el torso y extremidades. Mientras que en otro punto se halló la cabeza.

De manera preliminar, se trataría de una sola persona cuyo cuerpo fue desmembrado.

Personal de Criminalística tomó el respectivo procedimiento.

El macabro hallazgo coincide con el disturbio registrado en la cárcel de Machala la madrugada de este domingo, donde al menos cuatro reclusos fueron asesinados.

