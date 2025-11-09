Restos humanos fueron abandonados en calles de Machala

<b>Restos humanos</b> fueron abandonados en fundas negras en diferentes calles aledañas de Sauces 1, norte de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/machala target=_blank>Machala</a>, provincia de El Oro, la mañana de este domingo 9 de noviembre. En una de las calles se<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-machala-muertos-heridos-disturbios-EL10394880 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cinco-presos-senalados-masacre-carcel-machala-IG10168132 target=_blank></a>